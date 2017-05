(Teleborsa) – Ottima giornata per Brembo, che segna in Borsa un vantaggio dell’1,2% a 14,36 euro, nel giorno in cui è stato effettuato il frazionamento azionario del titolo. L’operazione prevede l’assegnazione di 5 nuove azioni per ogni vecchia azione in possesso.

Frattanto, Banca Akros conferma un buon giudizio sul titolo: “accumulate” con target price indicato a 15,50 euro.