Brembo, ricavi e utili in aumento nei primi sei mesi

(Teleborsa) – I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo nel primo semestre 2017 sono superiori a 1,2 miliardi di euro in crescita del 10,1% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Quasi tutti i segmenti di mercato in cui il Gruppo opera hanno contribuito positivamente ai risultati del semestre in analisi: le applicazioni per auto sono in crescita dell’11,6%, quelle per motocicli crescono del 15,6% e le competizioni del 4,6%. Il settore dei veicoli commerciali chiude il primo semestre in leggera flessione, a -2,6%.

A livello geografico, le vendite crescono in Italia del 15,6% e in Germania del 3,3%, mentre diminuiscono in Francia del 13,1% e nel Regno Unito dell’1,2%. Il continente asiatico prosegue la fase di forte espansione, con l’India che cresce del 31,7% (+24,9% a parità di cambi), e la Cina del 63,2%, anche grazie al contributo di Asimco Meilian Braking Systemsl. Il Giappone è invece in flessione del 10,5%.

Bene il continente americano, con l’area Nafta (Stati Uniti, Messico e Canada) in crescita del 6% ed il Sudamerica (Brasile e Argentina) in progresso del 25,2% (+13,9% a parità di cambi), confermando i segnali di una possibile ripresa del mercato già intravisti verso la fine del 2016.

Il margine operativo lordo (Ebitda) del semestre ammonta a 255,5 milioni (20,2% dei ricavi), in incremento del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre il margine operativo netto (Ebit) è pari a 189,5 milioni (15% dei ricavi), in aumento del 9,3%.

Il semestre si chiude con un utile netto di 136,7 milioni, in aumento del 7,6%, rispetto a 127,1 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente.

Outlook. Brembo “guarda al futuro con cauto ottimismo, pur in un contesto di globale volatilità”.

L’indebitamento netto al 30 giugno 2017 si attesta a 259,7 milioni, sostanzialmente in linea con il livello del 30 giugno 2016, ma in incremento rispetto al 30 dicembre 2016 (+64 milioni).