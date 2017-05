Brembo, accelerano i conti del primo trimestre

(Teleborsa) – Brembo chiude il primo trimestre dell’anno con utile netto e ricavi in salita.

Il Gruppo archivia il periodo con un risultato di 67,7 milioni in aumento del 12% rispetto ai 60,4 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente.

I ricavi netti consolidati ammontano a 632,6 milioni, in crescita del 12,2% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

L’indebitamento netto al 31 marzo 2017 si attesta a 226,8 milioni, in aumento di 72,1 milioni rispetto ai 154,8 milioni del 31 marzo 2016 e di 31,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le previsioni, la società spiega che e “le proiezioni degli ordini in portafoglio consentono di guardare al futuro con cauto ottimismo, sebbene in un quadro globale di forte volatilità”.