Brasile, continuano le proteste contro Temer

(Teleborsa) – Continua la protesta in tutto il Brasile contro il Presidente, Michel Temer, finito nella bufera per una vicenda di corruzione che ha sconvolto il Paese.

Molti i manifestanti scesi in piazza per chiedere le dimissioni o l’estromissione del presidente Temer. Lo scandalo in cui è incappato il Capo di Stato sta minando i fragili sforzi del Governo per mettere fine a una storica recessione.

Per Temer si profila la procedura di impeachment. Una storia già vista nel Paese dopo la destituzione dell’ex presidente Dilma Rousseff.