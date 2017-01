BPVI offre 9 euro per azione agli azionisti. Codacons: “elemosina”

(Teleborsa) – 9 euro per azione, tanto ha offerto Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza ai propri azionisti, che hanno investito in azioni BPVi negli ultimi 10 anni (a partire dal 1° gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016), a fronte della rinuncia all’azione legale. Tale riconoscimento, infatti, sarà erogato a fronte della rinuncia dell’azionista a qualsiasi pretesa in relazione all’investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell’azionista.

L’iniziativa si rivolge a circa 94.000 azionisti, individuati secondo criteri oggettivi, che comprendono principalmente persone fisiche, società di persone, fondazioni, ONLUS ed enti senza fine di lucro.

L’Offerta di Transazione partirà domani e contemporaneamente sarà inviata, a tutti gli azionisti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento, una lettera in cui verranno specificate nel dettaglio le modalità e le tempistiche dell’Offerta. Gli azionisti potranno manifestare il proprio interesse all’Offerta fino al 15 marzo 2017. Gli azionisti avranno poi tempo per aderire all’Offerta di Transazione sino al 22 marzo 2017, sottoscrivendo il relativo Accordo Transattivo presso la filiale di riferimento di una delle banche del Gruppo BPVi.

Per il successo e la validità dell’Offerta di Transazione è necessaria un’adesione corrispondente ad almeno l’80% delle azioni comprese nel perimetro dell’Offerta di Transazione. Tale condizione è rinunciabile dalla Banca.

Veneto Banca, invece, prevede un indennizzo pari al 15% delle perdite.

Per il Codacons si tratta in entrambe i casi di “elemosina”. L’associazione a difesa dei consumatori parla di “proposte inaccettabili, una elemosina nei confronti di migliaia di risparmiatori traditi – afferma Franco Conte, presidente di Codacons Veneto – Rispediamo con forza al mittente le offerte di Bpvi e Veneto Banca, una offesa nei confronti di una pluralità di soggetti che, senza alcuna colpa, hanno subito perdite economiche ingenti”.