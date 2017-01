BPER in rialzo a Piazza Affari. Vandelli: “Acceleriamo sul dossier Carife”

(Teleborsa) – Viaggia in buon rialzo Banca Popolare dell’Emilia Romagna che a Piazza Affari mostra un guadagno dell’ 1,86%.

A dare una mano al titolo le parole dell’amministratore delegato della banca emiliana Alessandro Vandelli che ha detto di essere molto fiducioso sul piano di rientro per i Non Performing Loans (NPL) da concordare con l’Eurotower. “La BCE chiederà un piano di rientro entro il 31 marzo alle banche con un NPL ratio sopra il 10%. Se queste operazioni saranno graduali non ci saranno problemi. Noi siamo molto rilassati, la dialettica con la BCE è lineare e positiva”, ha spiegato Vandelli alla conferenza di organizzazione della UILCA, il sindacato dei lavoratori che operano nel settore del credito e delle assicurazioni.

Il numero uno della Popolare dell’Emilia Romagna ha spiegato inoltre che la banca sta cercando di accelerare sul dossier Carife. “Stiamo cercando di capire se c’è una soluzione per rilevare Nuova Cassa Ferrara”, ha affermato Vandelli, dopo che è arrivato l’OK di Bankitalia all’acquisto da parte di UBI di tre delle good bank.