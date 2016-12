Borse poco mosse orfane di Londra chiusa per festività

(Teleborsa) – Partenza senza grandi scossoni per le principali borse europee con gli investitori che si muovono ancora oggi in un mercato sottile a causa delle festività natalizie e di fine anno.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,93%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,27 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,81%.

Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte, che mostra un -0,05%. Resta vicino alla parità Parigi (+0,1%). Chiusa Londra ancora per festività. Sostanzialmente stabile Piazza Affari con il FTSE MIB che si ferma a 19.374 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti Alimentare (+2,45%), Chimico (+2,11%) e Telecomunicazioni (+2,06%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono Telecom Italia (+2,33%), Saipem (+2,24%), Fiat (+1,16%) e Snam (+0,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche complici le prese di profitto dopo la recente corsa. Giù il Banco Popolare, -1,57% seguito da Banca Popolare di Milano, che evidenzia una perdita dell’1,45%.

Ancora alta l’attenzione sulla vicenda MPS dopo che secondo quanto stimato dalla BCE il costo dell’operazione dovrebbe salire e sfiorare i 9 miliardi. Il titolo dell’istituto senese è ancora sospeso oggi.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Parmalat vola del 9,42% dopo che i francesi di Lactalis hanno lanciato un’OPA sulle azioni finalizzata al delisting della società.