Borse in stand-by. Focus sulle banche centrali

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Sui mercati anche qualche presa di profitto dopo il rally innescato dal voto francese. Gli scambi sono tuttavia sottili complice la festività del 25 aprile.

L’attenzione degli addetti ai lavori si sposta ora su altri importanti appuntamenti in agenda. Giovedì, 27 aprile, torna a riunirsi il direttorio della BCE, ma anche il vertice della Bank of Japan entrambi dedicati alle scelte di politica monetaria.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,38%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,34%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,43%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,22%.

Tra i listini europei senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sulla parità Londra, +0,4%. Ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,24% a 20.734 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Tecnologico (+2,29%), Chimico (+1,45%) e Telecomunicazioni (+1,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Sanitario (-0,58%) e Beni e servizi per l’industria (-0,56%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,47%) alla vigilia del CdA sui conti trimestrali.

Bene Telecom Italia (+1,96%) promossa da Kepler Cheuvreux ha alzato il prezzo obiettivo da 1,05 a 1,1 euro, confermando la raccomandazione buy. Si tiene oggi a Parigi, inoltre, l’assemblea dell’azionista Vivendi.

Brilla il lusso sulla notizia che il gruppo LVMH vuole acquistare Dior Couture Ferragamo (+1,55%)

I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -1,65% colpita da un downgrade.

Ferma ai box Fiat Chrysler (-0,41%) in attesa domani, 26 Aprile, della pubblicazione dei risultati trimestrali.

Fuori dal paniere principale, CTI BioPharma (+10,83%) corre dopo un accordo di licenza su un farmaco.