Borse in rialzo. Vola Piazza Affari con le banche

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per le principali borse europee, dove Piazza Affari è la migliore, con gli investitori che apprezzano il salvataggio di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il mercato premia Intesa Sanpaolo che ha firmato con i commissari liquidatori delle banche venete il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di 1 euro, di certe attività e passività facenti capo ai due istituti.

Più in generale i listini di Eurolandia cavalcano l’onda dell’ottimismo per la crescita globale. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.254 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,12%), raggiunge 43,49 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,91%.

Tra le principali Borse europee seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,59%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,60%. Denaro anche su Parigi, che registra un rialzo dello 0,88%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che sale dell’1,07%.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Banche (+2,36%), Materie prime (+0,90%) e Petrolifero (+0,81%). Il settore Chimico, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Intesa Sanpaolo (+3,44%) appunto in scia al newsflow sulle banche venete, seguita da Banco BPM (+2,38%), Unicredit (+2,03%) e BPER (+1,74%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Farmafactoring (+1,60%), Biesse (+1,57%), Banca Popolare di Sondrio (+1,28%) e Piaggio (+1,27%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit, che prosegue le contrattazioni a -1,21%. Nervosa Diasorin, -0,89% che tiene oggi l’investor day.