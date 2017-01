Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità dopo il discorso di ieri del presidente uscente degli Stati Uniti d’America Barack Obama e in attesa di quello del successore Donald Trump. Intanto ieri l’indice Nasdaq ha registrato un nuovo record.

L’Euro / Dollaro USA resta stabile +0,06%, così come l’Oro che scambia a 1.187,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno dello 0,47%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a 165 punti base, con un aumento di 3 punti base.

Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte, stabile Londra, cauta Parigi con un -0,02%.

A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 19.323 punti, con uno scarto percentuale dello 0,52%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Moncler, che mostra un progresso dello 0,90%. Composta Luxottica +0,58%. Performance modesta per STMicroelectronic, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%. Resistente Azimut, con un piccolo aumento dello 0,53%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che scivola dell’1,84%. Vendite su Italgas, che registra un ribasso dell’1,22%. Seduta negativa per UBI Banca, che mostra una perdita dell’1,14% nel giorno in cui si riunisce il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza per formalizzare l’offerta per tre della quattro cosiddette good bank, ovvero Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti. Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo dell’1,12%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tod’s (+7,24%), Fincantieri (+1,70%), Aeroporto di Bologna (+1,69%) e Vittoria Assicurazioni (+1,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Geox, che arretra dell’1,38%. Scivola Credem, con uno svantaggio dell’1,05%.