Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, dopo l’esito incerto delle elezioni in Germania e sull’acuirsi delle tensioni geopolitiche.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati, in USA sarà annunciato il dato S&P Case Shiller alle 15:00 di questo pomeriggio, che secondo le stime sarà di 5,8%. Alle 16:00, sarà la volta della Fiducia dei Consumatori (120 punti nelle stime degli esperti).

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Debole l’oro, che scambia con un calo dello 0,57%. Indietreggia il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 52,06 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,11%.

Tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slancio Parigi, con un -0,03%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.398 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti Vendite al dettaglio (+0,82%), Materie prime (+0,81%) e Petrolifero (+0,58%). Tra i peggiori della lista i comparti Chimico (-1,41%) e Automotive (-0,51%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Ferragamo, con un progresso del 2,16%.Ben comprata BPER, che segna un forte rialzo dell’1,71%. Banco BPM avanza dell’1,35%. In territorio positivo Yoox, mostrando un incremento dell’1,29% grazie al buy di Hsbc. Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, -1,63%. Spicca la prestazione negativa di Fiat Chrysler, che scende dell’1,22%. Tentenna Mediaset, che cede lo 0,82%. Sostanzialmente debole Exor, che registra una flessione dello 0,74%. Piatta Fincantieri -0,18% in attesa del vertice Italia-Francia in calendario domani sul dossier Stx.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sogefi (+2,00%), FILA (+1,76%), Sias (+1,37%) e Technogym (+0,90%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Italmobiliare, -1,78%. Reply scende dell’1,76%. Calo deciso per Brunello Cucinelli, che segna un -1,23%. Sotto pressione Tamburi, con un ribasso dell’1,01%.