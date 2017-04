Borse europee prudenti. Focus sui dati macro

(Teleborsa) – Si muovono all’insegna della prudenza le principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela, con qualche singolo spunto rialzista come l’OPA a 21 euro in arrivo su Save, dopo il cambiamento del controllo che vedrà l’ingresso di due fondi esteri al fianco di Enrico Marchi.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,066. Sul fronte macroeconomico, scende il tasso di disoccupazione nell’Eurozona, a febbraio, e l’attività manifatturiera riprende vigore, a marzo. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.245,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%, con un occhio degli investitori a Arabia Saudita e Kuwait .

Torna a salire lo spread, attestandosi a 202 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,33%.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,46%. Senza slancio Londra, +0,02%. Limature per Parigi -0,17%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 20.485 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti Chimico (+1,69%), Sanitario (+1,56%) e Vendite al dettaglio (+1,40%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Banche (-1,06%) e Telecomunicazioni (-0,65%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono Brembo (+2,96%) ed A2A (+2,26%): quest’ultima in attesa oggi dei risultati 2016. L’utility italiana ha siglato una lettera di intenti per lo studio di un percorso di partnership industriale e societaria con Acsm-Agam, Aspem, Aevv, Lario Reti Holding.

Tra i petroliferi, fa bene Saipem (+1,60%) mentre nel lusso, brilla Ferragamo (+1,57%). Bene anche Moncler +1,46% grazie a un upgrade da Keplerr Cheuvreux.

Le peggiori performance, invece, si registrano ancora sulle banche, come Intesa Sanpaolo, -1,49% e Mediobanca, -1,07%. Sottotono anche BPER che mostra una limatura dello 0,94%.