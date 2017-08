Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) – Finale senza grandi scossoni per le principali borse europee, con i volumi contenuti che hanno risentito della chiusura della borsa di Londra per festività. La giornata è stata povera di spunti dal fronte macroeconomico. Forse qualche indicazione in più arriverà in settimana con i numeri sull’inflazione della zona euro e la disoccupazione USA.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,197. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.290,8 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,44%), che ha toccato 46,7 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che archivia la seduta con un calo dello 0,37%. Senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piccola perdita per Parigi, che chiude con un -0,48%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.726 punti.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,24 miliardi di euro, in calo di 259,8 milioni di euro, rispetto ai 1,5 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,29 miliardi di azioni, rispetto ai 0,34 miliardi precedenti.

Tra i 220 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 59, mentre 150 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 11 azioni.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori Chimico (-1,50%), Immobiliare (-1,13%) e Materie prime (-0,95%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico Banco BPM, che registra una plusvalenza dello 0,99%.

Guadagno moderato per Intesa Sanpaolo, che avanza dello 0,85%. Piccoli passi in avanti per Banca Mediolanum, che segna un incremento marginale dello 0,70%. Giornata moderatamente positiva per Mediobanca, che sale di un frazionale +0,64%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Buzzi Unicem, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.

In rosso Banca Generali, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,04%.

Tentenna Tenaris, che cede lo 0,97%.

Sostanzialmente debole Yoox, che registra una flessione dello 0,97%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technogym (+1,34%) e Parmalat (+0,53%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Geox, che ha archiviato la seduta a -3,80%.