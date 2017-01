Borse europee incerte. Occhi puntati sul discorso di Donald Trump

(Teleborsa) – Si apre una giornata all’insegna dello incertezza per i listini azionari europei. Gli investitori sono in attesa di ascoltare il discorso di di Donald Trump che oggi si insidierà alla Casa Bianca come 45° Presidente degli Stati Uniti.

Fa meglio Piazza Affari che si mostra un vantaggio rispetto al resto d’Europa.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,067. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,45%.

Tra le principali Borse europee ferma Francoforte che lima dello 0,06%, Anche Londra è stabile cosi come Parigi che mostra un +0,08%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,38%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che avanza dello 0,33%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di UBI Banca, che mostra un rialzo del 3,22%.

Su di giri Banca Popolare dell’Emilia Romagna (+2,21%).

Acquisti a piene mani su Fiat che vanta un incremento del 2,56%.

Fa bene Banco BPM che mostra un progresso dell’1,39%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian (-0,86%)

Vendite su Mediaset (-0,28%).

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Fincantieri (+5,56%) dopo che ieri è arrivata una commessa da parte di Carnival.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli che mostra un -3,74%, dopo che Mediobanca ha completato la cessione del 3,02% delle azioni dell’azienda