Borse europee in rosso dopo gli attacchi in Spagna

(Teleborsa) – Avvio in rosso per l’ultima giornata della settimana delle borse europee. A deprimere gli investitori gli ultimi attacchi dell’ISIS che hanno seminato il terrore in Spagna. Anche Piazza Affari risente dei timori che si respirano nel Vecchio Continente.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA che sale a quota 1,175. Lieve aumento per l’oro che mostra un rialzo dello 0,40%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 47,09 dollari per barile.

Nello scenario borsistico europeo si concentrano le vendite su Francoforte che soffre un calo dello 0,85%. Giornata fiacca per Londra che avvia la seduta con un calo dello 0,68%. Vendite su Parigi che registra un ribasso dell’1,04%. Rosso profondo per la borsa di Madrid che scivola dell’1,54%.

Primi scambi in ribasso per la Borsa di Milano che accusa una flessione dello 0,70% sul FTSE MIB. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che perde lo 0,69%.

Blue Chip prevalentemente in rosso. Unica a resistere alle vendite è Saipem che mostra un rialzo dello 0,25%.

Le peggiori performance si registrano su STMicroelectronics che ottiene -1,53%.

Seduta negativa per Buzzi Unicem, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,52%.

Sotto pressione Telecom Italia, che accusa un calo dell’1,42%.

Scivola CNH Industrial, con un netto svantaggio dell’1,13%.