Borse europee in rialzo. Si sgonfia Generali

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i listini azionari europei, nonostante la delusione per l’indice IFO tedesco.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,075. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,94% e continua a trattare a 52,68 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a 161 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,04%.

Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell’1,31%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,27%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.

Lieve aumento per la borsa milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,20% a 19.539 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+6,38%) coinvolta nella vicenda Generali-Intesa, Saipem (+4,82%) e Buzzi Unicem (+2,57%). Mediobanca avanza del 2,46% mentre la controllata Generali si sgonfia +0,26% dopo l’interesse dichiarato da Intesa (-2,27%). Bene FCA +1,98%, in attesa della trimestrale. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, che prosegue le contrattazioni con un -5,01%. Recordati scende dell’1,73%. Calo deciso per Enel, che segna un -1,42%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Aeroporto di Bologna (+3,23%), Credito Valtellinese (+2,12%), Banca Popolare di Sondrio (+1,24%) e Interpump (+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Beni Stabili, che ottiene un -2,51%. Sotto pressione Acea, con un forte ribasso dell’1,98%. Soffre Vittoria Assicurazioni, che evidenzia una perdita dell’1,89%. Preda dei venditori Esprinet, con un decremento dell’1,68%.