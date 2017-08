Borse europee e Piazza Affari in caduta sul crescere delle tensioni con la Corea

(Teleborsa) – Pessimo avvio per le borse europee e per Piazza Affari, che avviano gli scambi in netto calo, dopo la chiusura debole delle borse asiatiche. A penalizzare i mercati azionari sono le rinnovate tensioni geopolitiche, legate al nuovo lancio di missili da parte della Correa del Nord.

In attesa della riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la tendenza dei ,mercati è pesantemente negativa, mentre c’è una corsa ai beni rifigio come l’Oro e lo yen.

Sempre in aumento l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,44%. A causa dlele tensioni sale lo spread, attestandosi a 175 punti base, con un incremento di 5 punti rispetto a ieri, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.

Tra i mercati del Vecchio Continente seduta negativa per Francoforte, che apre gli scambi con una perdita dello 0,92%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dell’1,02%, scivola Parigi, con un netto svantaggio dell’1,01%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,88%.

Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.

Fra i più forti ribassi si segnalano alcune società del risparmio gestito colpite da un giudizio di Citigroup: Banca Generali che cede il 2,74% dopo un “sell” e Azimut che evidenzia un deciso ribasso dell’1,93% dopo un “neutral”.

Spicca la prestazione negativa di Mediaset, che scende dell’1,84%.

Exor perde l’1,79%.