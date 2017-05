Borse europee e Milano caute aspettando Fed e PIL Eurozona

(Teleborsa) – Esordio cauto per le borse europee e per Piazza Affari, che avviano gli scambi con segni negativi, aspettando la riunione della Fed stasera, anche se non sono attese novità sul fronte dei tassi di interesse (il prossimo rialzo è scontato per giugno).

Importante anche l’agenda macro, con in primo piano il dato sul PIL dlel’Eurozona e il report di ADP sugli occupati del settore non agricolo, che precedono il Job report di venerdì.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Lieve calo dello spread, che scende a 195 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,26%.

Tra i listini europei fiacca Francoforte, che segna una limatura dlelo 0,13%, sottotono Londra che mostra un calo dello 0,21%, dimessa Parigi, che cede lo 0,29%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,24%.

Alla Borsa di Milano nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

La peggiore performance è per Tenaris, che cede l’1,52%.

Fiacca STMicroelectronics, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.

Discesa modesta per Moncler, che cede un piccolo -0,96%.

Pensosa CNH Industrial, con un calo frazionale dello 0,88%.

Cauta Telecom Italia, che viaggia sulla parità, in una settimana cruciale che parte con il CdA odierno sui conti.

Sul completo, da segnalare la fiammata di Italiaonline , che guadagna oltre il 9%, ancora sulla scia della cedola d’oro.

Giù Technogym che flette del 4,45%, dopo l’annuncio dei conti.