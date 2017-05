Borse europee caute. Piazza Affari in vantaggio con le banche

(Teleborsa) – Partenza in territorio positivo per le principali borse europee con l’attenzione degli investitori concentrata sulla riunione di due giorni della Federal Reserve e sul secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia.

Poco mosso l’Euro / Dollaro USA (+0,10%). Sul fronte macro da seguire gli indici PMI manifatturieri di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna. Da monitorare anche il tasso di disoccupazione nell’Eurozona.

Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,04%. Seduta in calo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 48,64 dollari per barile.

In aumento lo spread, che si attesta a 199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,31%.

Tra i listini europei frazionale la salita di Francoforte (+0,34%). Giornata positiva anche per Londra, che viaggia con un progresso dello 0,51%. Tonica Parigi, +0,42%. A Piazza Affari il FTSE MIB si attesta a 20.745,04 punti mostrando un rialzo dello 0,66%.

Tra i best performers di Milano, si distinguono le banche con Unicredit, Banco BPM e UBI Banca alla guida dei rialzi con guadagni oltre l’1%.

Bene anche gli industriali, come CNH Industrial (+0,89%) e Leonardo (+1,18%).

Le più forti vendite si concentrano invece sul comparto del lusso, in particolare su Luxottica -1,32% dopo la pubblicazione del fatturato del primo trimestre che ha registrato una crescita del 5,2%. Giù anche Salvatore Ferragamo -0,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+1,89%) che si è aggiudicata un contratto per una nave da ricerche. Positiva Parmalat +0,13% dopo l’acquisizione di due società negli USA attive nel settore dairy. Nell’Aim Italia fa bene Modelleria Brambilla (+1,31%) che ha ottenuto un nuovo ordine dal gruppo TMB del valore di 470 mila euro.