Borse asiatiche positive. Chiuse le piazze cinesi Shanghai e Shenzhen

(Teleborsa) – Prima seduta della settimana in tono positivo per le principali borse asiatiche dopo le deboli performance della scorsa ottava.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha concluso le contrattazioni in rialzo dello 0,81% a 19.062,44 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,70% a 1.523,13 punti. Migliora nel quarto trimestre l’indice Tankan giapponese, il sondaggio condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l’economia.

La borsa di Seul ha terminato in progresso dello 0,26%. Sono rimaste chiuse per festività le borse cinesi, Shanghai e Shenzhen. Limature per Taiwan -0,37%.

Segni misti fra le altre borse che chiuderanno più tardi: è positiva Hong Kong con un progresso dello 0,25%, seguita da Jakarta +0,62%. Bene anche Mumbay che sale dello 0,58% assieme a Singapore +0,22%. Tonica Bangkok +0,34%. Leggermente positive Sydney +0,01% e Kuala Lumpur +0,14%.