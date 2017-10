Borse asiatiche positive. Bene la piazza di Tokyo

(Teleborsa) – Avvio di settimana in territorio positivo per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo chiude in lieve rialzo grazie all’indagine trimestrale della Banca centrale del Giappone, che ha mostrato segnali di rafforzamento della fiducia delle imprese. Il sentiment imprese nipponiche è salito ai massimi degli ultimi 10 anni. L’indice di fiducia si è portato a quota 22 punti, il più alto dal settembre del 2007, quando si posizionava a 23 punti.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso con un rialzo calo dello 0,22% a 20.400,78 punti, mentre il più ampio Topix ha chiuso sulla parità.

Chiuse le borse cinesi, nella settimana dove si concentrano più festività come la Festa Nazionale e quella più tradizionale di metà Autunno, la famosa “Golden Week”. Ferme le contrattazioni a Shanghai, Shenzhen, Seul e Hong Kong.

Bene Taiwan +0,78%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta guadagna lo 0,34%, Bangkok l’1,23% e Kuala Lampur lo 0,15%. Bene inoltre Singapore +0,92%.

Altrove, chiusa la piazza di Mumbay. Tonica Sydney +0,81%.