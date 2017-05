Borse asiatiche miste ancora orfane della piazza di Tokyo

(Teleborsa) – Finale in ordine sparso per le principali borse asiatiche orfane anche oggi della piazza di Tokyo rimasta chiusa per festività, in una settimana nota ormai come la Golden Week.

Deboli le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,72% mentre Shenzhen perde lo 0,36%. Sul fronte macro, rallenta ad aprile l’attività nel settore dei servizi cinese. E’ rimasta chiusa oggi la borsa di Seul per festività. Sottotono anche Taiwan che arretra dello 0,64%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove in ribasso Hong Kong (-1,08%) seguita da Sidney (-0,66%) e Singapore -0,36%. Tonica invece Kuala Lumpur +0,21%. Giù Mumbay -0,48% e Bangkok -0,56% e Jakarta +0,23%.