Borse asiatiche incerte. A Tokyo pesano realizzi

(Teleborsa) – Le borse asiatiche chiudono tentennanti la seduta odierna, dopo il rally scattato ieri in scia ai risultati delle elezioni in Francia. Oggi elezioni anche in Corea del Sud.

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,26% a 19.843 punti, mentre il Topix ha chiuso in ribasso dello 0,29% a 1.222 punti.

Deboli anche le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,13%, mentre Shenzhen recupera appena uno 0,15% e Taiwan cede lo 0,22%.

Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che guadagna lo 0,45%, Sydney lo 0,40% e Singapore lo 0,24%, mentre Jakarta perde lo 0,07%, Mumbay lo 0,17%, Kuala Lumpur lo 0,11%. Sulla parità Bangkok.