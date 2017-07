Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Finale debole per le principali borse asiatiche dove gli investitori si sono mossi con cautela in attesa di indicazioni dalle banche centrali. L’appuntamento è con la Banca del Giappone e la Banca centrale europea che domani, dopo un meeting di due giorni, annunceranno le loro decisioni in materia di politica monetaria.

L’indice Nikkei della piazza di Tokyo ha portato a casa un frazionale rialzo dello 0,12% a 20.023,89 punti mentre il più ampio Topix è salito appena dello 0,06% a 1.250,51 punti.

Miste le borse cinesi, con Shanghai che guadagna lo 0,89% ancora in scia ai dati più forti delle attese sul PIL del secondo trimestre. Shenzhen invece sale dell’1,15%. Bene inoltre Taiwan con un +0,24%. Giù Seul che lima lo 0,05%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, tonica Hong Kong con un incremento dello 0,43%, seguita da Mumbay +0,47%. Positive seppur con cautela anche Bangkok +0,23%, Singapore +0,24%, Sydney +0,78% e Kuala Lumpur +0,16%. Fuori dal coro Jakarta che cede lo 0,27%.