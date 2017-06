Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Seduta mista per le principali borse asiatiche sostenute soprattutto da un dollaro forte.

Alla piazza di Tokyo, l’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,32% a 20.217,51 punti mentre il più ampio Topix ha portato a casa un rialzo dello 0,40% a 1.619,06 punti. Il listino giapponese è stato sostenuto dal deprezzamento dello yen che ha ridato fiato soprattutto ai titoli legati all’export.

Deboli invece le borse cinesi con Shanghai che cede lo 0,33% e Shenzhen lo 0,27%. Per contro è positiva Seul che balza dello 0,21% mentre Taiwan arretra dello 0,18%.

Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che perde lo 0,13% seguita da Mumbay che cede lo 0,30%. Tonica Singapore in ascesa dello 0,37%. Limature per Sydney -0,07% Chiuse Kuala Lumpur e Jakarta per festività.