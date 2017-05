Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Chiusura con segni misti per le principali borse d’estremo oriente, complice ancora il nervosismo per la situazione politica internazionale. Gli investitori si sono mossi con prudenza in vista della riunione di due giorni della Federal Reserve, che inizierà oggi 2 Maggio e terminerà domani, 3 Maggio, con la decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha terminato con un rialzo dello 0,67% a 19.439,77 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,63% a 1.549,48 punti. Stessa impostazione positiva per Seul (+0,60%).

Più deboli le borse cinesi, dopo il deludente dato sulla manifattura del Dragone: Shanghai arretra dello 0,31% e Shenzhen dello 0,18%. Bene, invece, Taiwan +0,70%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong lima lo 0,10%, Kuala Lumpur sale dello 0,46% e Singapore dello 0,80%. Timida la salita di Bangkok +0,01%. Altrove, Sydney perde lo 0,22%, mentre Mumbay lima lo 0,09%. Positiva Jakarta +0,19%.