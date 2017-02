(Teleborsa) – Chiusura timidamente positiva per la borsa di Tokyo, dopo i buoni dati di venerdì scorso sulla disoccupazione americana che aumentano le probabilità di futuri rialzi del costo del denaro da parte della Fed. Il Nikkei ha archiviato la giornata con un rialzo dello 0,31% a 18.976 punti mentre il più ampio paniere Topix ha guadagnato lo 0,37% a 1.178 punti.

Bene anche le borse cinesi, che riaprono i battenti dopo la lunga pausa festiva per il Capodanno cinese: Shanghai sale dello 0,54% e Shenzhen dello 0,93%.

Tra le altre borse asiatiche, Seul mette a segno una risalita dello 0,22%, Taiwan dello 0,87%. Singapore guadagna lo 0,55% mentre Hong Kong sale dello 0,71%. Positive Kuala Lumpur +0,28%, Bangkok +0,42% e Jakarta +0,54%. Segno più per Mumbay +0,76% mentre Sidney lima lo 0,12%.

Borse asiatiche in frazionale rialzo