Borse asiatiche ancora in festa. Tokyo chiusa per il Capodanno

(Teleborsa) – L’anno finanziario non è ancora iniziato per gran parte dei mercati asiatici, che restano chiusi per la festività del Capodanno, questa volta capitata di domenica. Le borse dell’Estremo Oriente riapriranno regolarmente domani.

Fra le borse in pausa festiva vi sono le più grandi come Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapore. La stessa cosa accadrà a Wall Street, che oggi resterà chiusa per festività, ed alcune piazze europee come quelle di Zurigo e Londra.

A rimanere aperti solo pochissimi mercati, come Seul che segna un trascurabile -0,01%. Fiacca anche la borsa indiana, con Mumbay che cece lo 0,35%, risentendo anche dei deboli dati sull’attività manifatturiera.