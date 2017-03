Borse asiatiche ancora caute in attesa del FOMC

(Teleborsa) – Giornata chiusa all’insegna della cautela per le borse asiatiche, che terminano gli scambi in rosso o sulla parità, aspettando la riunione del FOMC. Il meeting di politica monetaria della Fed, dal quale è ampiamente atteso un aumento dei tassi, inizia già stasera ma l’annuncio è atteso per domani.

Anche i dati giunti dalla Cina – quello della produzione e quello delle vendite al dettaglio – risultano contrastanti, confermando un quadro a luce ed ombre per l’economia cinese.

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,12% a 19.609 punti, mentre il Topix ha chiuso in ribasso dello 0,19% a 1.219 punti. Bene borsa di Seul +0,76%.

Incerte le borse cinesi, con Shanghai che viaggia in rialzo dello 0,07% e Shenzhen in calo dello 0,14%. Stessa impostazione per Taiwan -0,19%.

Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che lima lo 0,20%, mentre Singapore segna un +0,01%, Jakarta +0,54%, Kuala Lumpur +0,09%, Bangkok +0,10% e Sydney +0,06%. Corre Mumbay (+0,68%) dopo la festività di ieri.