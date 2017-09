Borse americane attese piatte

(Teleborsa) – Gli indici americani si preparano ad inaugurare la giornata in frizionale perdita, sulla scia della prestazione debole dei mercato europei (su cui pesa il risultato delle elezioni tedesche).

Questo mentre l’attività economica nel distretto di Chicago si è ridotta ad agosto rispetto al mese precedente.

Gli investitori presteranno particolarmente attenzione ai discorsi dei responsabili della Fed locali previsti questa settimana, così come a quello della Yellen per il 59° meeting della National Association for Business Economics.

Il Future sul Dow Jones al momento segna un -0,06% a 22.286 punti, mentre quello sullo S&P 500 scende dello 0,1% a 2.497 punti e quello sul Nasdaq perde lo 0,32% a 5.917 punti. Venerdì lo S&P 500 ha chiuso in lieve guadagno (+0,06%).