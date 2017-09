Borse americane attese in salita

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe inaugurare la nuova settimana in rialzo, e ancora in territorio record. A gonfiare le vele degli indici è la calma apparente sul versante della Corea del Nord, mentre si guarda alla riunione della Fed per cogliere indicazioni sul tapering.

Il Future sul Dow Jones al momento segna un +0,2% a 22.264 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,15% a 2.501 punti e quello sul Nasdaq dello 0,07% a 5.999 punti. Venerdì lo S&P 500 ha chiuso invariato.