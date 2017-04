Borsa Tokyo in rialzo in un’Asia che tentenna

(Teleborsa) – Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo e per gran parte del altre borse asiatiche, nonostante le incertezze evidenziate nel corso della seduta odierna, a causa del crescere delle tensioni fra USA e Nord Corea.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,35% a 18.418 punti, mentre il Topix a guadagnato lo 0,36% a 1.139 punti. Stessa impostazione per Seul (+0,21%).

Più caute le borse cinesi, a dispetto del dato boom sul PIL diffuso ieri, con Shanghai che lima lo 0,20% e Shenzhen lo 0,01%, mentre Taiwan indifferente sale dello 0,31%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong scivola dello 0,89%, mentre Kuala Lumpur recupera lo 0,27%, Jakarta lo 0,68%, Singapore lo 0,28% e Bangkok lo 0,33%. Altrove, Sydney perde quasi l’1%, mentre Mumbay guadagna lo 0,85%.