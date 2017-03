Borsa Tokyo in calo dopo il lungo weekend. Misto il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Finale negativo per le principali asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso in forte ribasso penalizzata dai titoli finanziari dopo il lungo weekend. Ieri la borsa nipponica è rimasta chiusa per celebrare la festività nazionale de “Il Giorno dell’Equinozio di primavera”.

L’indice Nikkei ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,3% a 19.445,88 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,2% a 1.563,42 punti.

La borsa di Seul ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,99%. Fanno bene anche le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,23%, Shenzhen lo 0,53% e Taiwan lo 0,92%.

Fra le altre borse che chiuderanno più tardi, è positiva Hong Kong con un progresso dello 0,41%, seguita da Kuala Lumpur +0,21%, Bangkok +0,50% e Jakarta +0,23%. Debole, invece, Mumbay che cede lo 0,28%. Limature per Sydney -0,02% e Singapore -0,04%,