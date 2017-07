Borsa Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Scambi in ordine sparso per le principali borse asiatiche orfane oggi della guida di Tokyo, chiusa per festività. Gli scambi riprenderanno regolarmente domani, 18 Luglio.

Miste le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,89% dopo i dati sul PIL del secondo trimestre. sull’export. Shenzhen cede oltre il 2%. Tiene, invece, Taiwan con un +0,13%.Tonica Seul che avanza dello 0,53%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, tonica Hong Kong con un incremento dello 0,51%, mentre Mumbay sale appena dello 0,18%. Limature per Bangkok -0,09% e Sydney -0,14%. Leggermente positiva Kuala Lumpur +0,01% seguita da Jakarta +0,03% e Singapore +0,12%. ,