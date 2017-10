Borsa, presentata domanda di ammissione su AIM di Indstars 3

(Teleborsa) – Indstars 3 prossima alla quotazione in Borsa. Il team dei promotori della Spac (Special Purpose Acquistion Company) Industrial Stars of Italy 3 annunciano che, a seguito della presentazione in data 3 ottobre 2017 a Borsa Italiana della comunicazione di pre-ammissione ai sensi del Regolamento AIM ITALIA, in data 12 ottobre si è proceduto al deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant di Indstars 3.

Indstars 3 prevede di ottenere il provvedimento di ammissione da Borsa Italiana il 17 ottobre, con conseguente avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant previsto per il 19 ottobre 2017.