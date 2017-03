Borsa, Pininfarina sospesa al rialzo segna un +20% sul Listino

(Teleborsa) – Giornata in tensione per Pininfarina, che viene sospesa per eccesso di rialzo a Pazza Affari, con un guadagno molto prossimo al 20%. il titolo, che attualmente si trova ancora in asta di pre-apertura, ha ricevuto lo stop ad un prezzi di 2,718 euro.

L’azienda italiana di design, controllata dagli indiani di Mahindra, si è messa in luce anche la scorsa settimana, dopo la sigla di un accordo di partnership con la società cinese Hybrid Kinetic Group, per la produzione dell’auto elettrica. La commessa per Pininfarina ha un valore di 65 milioni.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 2,866 e successiva a 3,31. Supporto a 2,422.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)