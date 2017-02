Borsa Milano, un faro nel buio

(Teleborsa) – Finale con il vento in poppa per Piazza Affari che prende le distanze dalle altre borse europee. A fare linfa al listino milanese, ha contribuito la buona performance dei titoli bancari e acquisti generalizzati su altri titoli industriali, come FCA e Leonardo. Gli altri mercati di Eurolandia si sono mossi, invece, con cautela in attesa dell’evento clou della settimana: il discorso del Presidente americano Donald Trump al Congresso che sostituisce il consueto State of The Union a inizio mandato.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,062. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,49%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.

Scende lo spread, attestandosi a 194 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,14%.

Tra i listini europei Francoforte è stabile +0,16%. Andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,13%. Poco mosso Parigi, che termina gli scambi sulla parità. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell’1,71%.

Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,55 miliardi di euro, in ribasso (-3,94%), rispetto ai precedenti 2,66 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 269.822, rispetto ai precedenti 313.276, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,95 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,85 miliardi.

A fronte dei 215 titoli trattati sulla piazza milanese, 54 azioni hanno chiuso in calo, mentre 146 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 15 azioni del listino italiano.

In buona evidenza a Milano i comparti Banche (+3,65%), Vendite al dettaglio (+3,29%) e Servizi per la finanza (+2,53%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Assicurativo (-1,14%) e Immobiliare (-0,60%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 6,11% grazie ai solidi dati patrimoniali. In evidenza Intesa Sanpaolo, che mostra un fortissimo incremento del 5,49% dopo il benservito al Leone di Trieste.

Tra gli industriali, svetta Leonardo (+4,90%) grazie a un upgrade. In marcia FCA (+2,66%) che ha rimborsato in via anticipata un bond da 1,8 miliardi di dollari in scadenza il 24 maggio prossimo, comprensivo di interessi.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Generali Assicurazioni, che ha archiviato la seduta a -2,84%.

Sull’intero Listino, vanno segnalate l’A.S. Roma (+7%) grazie al via libera allo Stadio.

Risanamento (+2,88%) dopo la sigla della partnership per Milano Santa Giulia.

Pininfarina (+3,52%), in vista della produzione dell’auto elettrica in Cina.