Borsa Milano riapre in rialzo in scia alle altre Euroborse

(Teleborsa) – Esordio positivo per Piazza Affari e gli altri mercati del Vecchio Continente, in scia alla performance delle borse asiatiche e di Wall Street, mentre si attende la testimonianza del Presidente Fed Janet Yellen al Congresso in settimana.

Pochissimi spunti sul fronte macroeconomico, fatta eccezione stamattina per il dato sulla produzione italiana.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,139. Aumenta di poco lo spread, che si porta a 176 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,32%.

Tra gli indici di Eurolandia la migliore è Francoforte con un incremento dello 0,66%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,26%, e per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,37%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,22%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla STMicroelectronics, con un forte incremento (+2,76%).

Ben impostata BPER, che mostra un incremento dell’1,68%.

Tonica Mediaset che evidenzia un bel vantaggio dell’1,56%.

In luce UBI Banca, con un ampio progresso dell’1,32%.

La peggiore performance è quella di Moncler, che cede lo 0,52%.

Discesa modesta per Telecom Italia, che cede un piccolo -0,51%.