Borsa Milano resta al palo con le banche, oggi la peggiore in Europa

(Teleborsa) – Piazza Affari si conferma pesantemente negativa, in un contesto europeo meno sacrificato, dove le perdite sono frazionali ed i volumi bassissimi, per le festività che tenogno chiuse le piazze di Londra e Wall Street. A deprimere Milano sono le banche, in attesa che si discuta degli emendamenti al dl banche su NPL e bail-in.

Dal fronte macro, buone nuove dalla Spagna, dove le vendite hanno accelerato, mentre in Eurozona crescono a tassi più veloci i prestiti a famiglie e imprese. L’attenzione si concentrerà sulla relazione del Presidente BCE Mario Draghi all’Europarlamento, nel primo pomeriggio.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Balza in alto lo spread, posizionandosi 184 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%. L’asta BOT ha visto sollecitare una domanda sostenuta con tassi negativi.

Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Parigi, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell’1,64%

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione si segnala Saipem, che registra una plusvalenza dello 0,70%.

Le peggiori performance sono quelle delle banche, con Banco BPM che cede il 4,28%. Male anche UBI Banca, che arretra del 3,27%, ed Unicredit,che mostra una caduta del 2,65%.

Sensibili perdite per Italgas, in calo del 3,30%.

In focus Parmalat (+0,39%) nel giorno dell’assemblea degli scontri.

Fra i minori va segnalata Safe Bag, che spicca il volo (+16,68%) dopo aver annunciato una importantissima partnership.