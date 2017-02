Borsa Milano in vetta con le banche. Caute le altre borse europee

(Teleborsa) – Brilla Piazza Affari grazie al rally delle banche, con uno Spread che si è allontanato dalla soglia psicologica dei 200 punti ed alcune notizie positive prettamente domestiche. Al contrario, le altre borse europee hanno decelerato, in attesa dell’evento clou della settimana: il discorso del Presidente americano Donald Trump al Congresso che sostituisce il consueto State of EThe Union ad inizio mandato.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30%. Lo spread, si attesta a 194 punti base, con un calo di 4 punti rispetto al precedente,mentre il rendimento del BTP a 10 anni è del 2,14%. Oggi si è tenuta l’asta di titoli di stato a medio lungo, che conferma una crescita dei rendimenti sulle più lunghe scadenze.

Tra gli indici di Eurolandia viaggia in pariFrancoforte, così come Londra che non registra variazioni significative, mentre Parigi registra una piccola limatura dello 0,13%. A Piazza Affari, il FTSE MIB prosegue la giornata con un aumento dello 0,74%, a 18.734 punti.

In buona evidenza le Banche (+2,01%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Intesa Sanpaolo, con un forte incremento (+4,34%), dopo il benservito al Leone di Trieste. Invece Generali scivola del 3,48%, trascinando con sè anche Mediobanca, che mostra una caduta del 2,15%.

Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 4,07%, grazie ai solidi dati patrimoniali. Forti anche Unipol (+2,95%) e BPER (+2,8%).

Seduta negativa per Saipem, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,09%.

Sull’intero Listino vanno segnalate l’A.S. Roma (+7,92%) grazie al via libera allo Stadio, Risanamento (+4,17%) dopo la sigla della partnership per Milano Santa Giulia, e Pininfarina (+3,13%), in vista della produzione dell’auto elettrica in Cina.