Borsa Milano in pole position in Europa. Vola Generali dopo i conti

(Teleborsa) – Piazza Affari apre in rally e guida ancora le borse europee, che partono nel complesso positive, grazie al risultato rassicurante delle elezioni olandesi, al rialzo dei tassi atteso della Fed ed al nulla di fatto previsto della Bank of Japan, che conferma una politica accomodante.

Oggi si attendono anche le decisioni della bank of England e, sul fronte macro, i dati sull’inflazione in Eurozona, che potrebbero dare indicazioni sulla possibilità di uscita anticipata dalla politica accomodante della BCE.

Ripiega il cambio Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a 184 punti base, con un lieve calo di 4 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,27%.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,87%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,73%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,64%. Al top la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell’1,32%, anche per effetto dell’ottimo andamento delle Blue-Chips che sono alla prese con i risultati del bilancio 2016.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione si segnala infatti Generali Assicurazioni, che vanta un incisivo incremento del 2,89%, dopo aver annunciato risultati record e l’aumento della cedola.

Fra le banche, in primo piano BPER, che mostra un forte aumento del 2,71% e Banco BPM, con un importante progresso del 2,56%.

In evidenza Tenaris, che mostra un fortissimo incremento del 2,40%.

La peggiore performance è quella di Leonardo, che cede l’1,15% a causa di realizzi, dopo esser volata la vigilia sull’onda dei conti 2016.

Ancora debole Ferragamo, che registra una flessione dello 0,62%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+11,91%), dopo l’ottimo bilancio, e Salini Impregilo (+3,14%), per la commessa a Dubai.