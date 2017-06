Borsa Milano ancora in rosso con le altre borse. Giù rendimenti BTP e Spread

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente a causa della correzione dei tech. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori, perché il settore tecnologico ha un minor peso è viene compensato dal buon andamento di energia e banche.

In attesa dell’evento della settimana, la riunione del FOMC, l’attenzione è stata catalizzata dalle partite elettorali e dalle vicende politiche in diversi paesi europei: oltre ai risultati rassicuranti delle amministrative italiane, che indeboliscono le forse anti-euro ed allontanano lo spettro elezioni anticipate, la vittoria schiacciante del partito del neoleletto PresidenteMacron alle legislative francesi, che rafforza il fronte pro-europa, e la posizione più scomoda della Premier Theresa May in Regno Unito.

Ciò ha fatto scendere il premio per il rischio con un calo generalizzato degli spread: lo spread italiano retrocede a quota 176 punti base, con un decremento di 6 punt ed un rendimento del BTP decennale sceso al 2,02%.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,123.

Nello scenario borsistico europeo spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,88%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,07%, mentre Parigi scende dell’1%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,68%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+3,66%), assieme ad ENI (+1,01%), complice la risalita del prezzo del greggio.

Bene UBI Banca (+2,68%), nel giorno in cui parte l’aumento di capitale, ed Unipol (+1,27%).

Le più forti vendite su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -8,02%, scontando la correzione dei tech su tutti i mercati mondiali.

Lettera su Ferrari, che registra un importante calo del 3,06%.

Affonda Buzzi Unicem, con un ribasso del 2,71%.

Crolla Moncler, con una flessione del 2,61%.