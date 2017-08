Borsa Milano ancora in prima linea con Fiat Chrysler e banche

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente e Piazza Affari, che si conferma in prima linea, grazie agli acquisti di banche e FCA. Ad aiutare il nostro Listino sono anche gli scambi bassissimi di questo ponte festivo, che amplificano i movimenti dei titoli e la volatilità.

Per il resto, predomina un clima cautamente positivo, in vista di una partenza positiva per Wall street, mentre si attendono novità a breve dalle banche centrali.



Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a 162 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,04%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell’1,08%, performance più moderata per Londra, che mostra un rialzo dello 0,56%, buona performance per Parigi, che cresce dello 0,95%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,31% a 21.634 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+5,09%), su voci non confermate di interesse da parte di un’azienda cinese. La segue a ruota la controllante Exor (+2,90%),, cassaforte della famiglia Agnelli.

In denaro le banche con UBI Banca che sale del 3,18%) e Banco BPM del 2,41%.

Fiacchi i titoli energetici, come ENI che lima qualche piccolissima frazione di punto.