Borsa europee in rosso. Milano maglia nera

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

A pesare sui listini azionari del Vecchio Continente sono i verbali della Federal Reserve, da cui è emerso che la Banca americana è pronta a ridurre il suo bilancio nel caso l’economia americana continui a crescere. L’attenzione degli investitori resta, poi, concentrata sull’incontro tra il presidente USA, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping, previsto in giornata.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Gli ultimi dati sull’inflazione dell’area euro, in frenata, sembrano aver allentato la pressione sul mantenimento di una politica monetaria espansiva. Il Presidente della BCE, Mario Draghi, sta parlando ad una conferenza annuale sull’istituzione stessa.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.253,6 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,25%.

Nello scenario borsistico europeo si muove in frazionale calo Francoforte, che cede lo 0,64%. Giù Londra, con un -0,96% seguita da Parigi, con un forte ribasso dello 0,70%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1%.

Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nel listino, i settori Materie prime (-2,05%), Servizi per la finanza (-2,03%) e Assicurativo (-1,54%) sono tra i più venduti.

CNH Industrial, che mette a segno un +0,72%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Exor, -2,96% all’indomani dei risultati 2016. Oggi incassa un downgrade da Kepler Cheuvreux.

Tra le banche, vendite a piene mani su Azimut, che soffre un decremento del 2,34% colpita da profit taking dopo la buona performance della vigilia sostenuta dalle stime preliminari per il primo trimestre 2017.

Giù Tenaris, che registra un ribasso del 2,19% con il petrolio in discesa.

Unico performer tra le azioni del FTSE MidCap è Reply, che ottiene un incremento dello 0,55%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Astaldi, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali. Ieri ha diffuso il piano strategico al 2021 che vede ricavi a 4,6 miliardi di euro.