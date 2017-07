Borsa di Tokyo chiude senza slancio

(Teleborsa) – Chiusura in lieve ribasso per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei si posiziona a 19.995,76 punti mostrando un calo dello 0,10%. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,27% a 1,244.98 punti. In una giornata priva di dati macro in Giappone, gli occhi degli investitori sono rivolti alla Fed il cui meeting di due giorni avrà inizio oggi 25 Luglio.

Segno meno per Shanghai (-0,27%) e Shenzhen (-0,41%) che archiviano la giornata con rialzo di circa mezzo punto percentuale.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta scivola dello 0,17%, Taiwan rimane al palo con un +0,02%. Segno più per Singapore (+0,41%). Incolore Kuala Lumpur che avanza dello 0,02%. Bangkok avanza dello 0,65%.