Borsa di Tokyo chiude positiva nonostante pessimo dato produzione

(Teleborsa) – Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo, in un panorama dei mercati asiatici caratterizzato da andamenti misti. Il Listino giapponese non sembra aver risentito del dato negativo della produzione industriale, che è calata più delle attese.

A Tokyo, l’indice Nikkei chiude così con un rialzo dello 0,72% a 19.646 punti, mentre il Topix a guadagnato lo 0,63% a 1.243 punti. In rosso Seul (-0,38%).

Incerte le borse cinesi, a dispetto del buon dato del PMI manifatturiero. Shanghai cede lo 0,23% e Shenzhen recupera lo 0,13%. Taiwan invece mostra un frazionale vantaggio dello 0,15%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong scivola dello 0,69%, Bangkok dello 0,44%, Jakarta dello 0,20%. e Mumbay dello 0,24%, mentre Singapore guadagna lo 0,49% e Kuala Lumpur lo 0,68%.

Altrove, fa bene Sydney che sale dello 0,74%.