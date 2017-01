Borsa, azioni Imvest riammesse alle contrattazioni ma titolo crolla

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie Imvest sono state riammesse questa mattina alle contrattazioni. Lo ha annunciato Borsa Italiana con un avviso urgente

Il titolo era stato sospeso a fine novembre dopo l’avvio delle indagini della Procura sul bilancio 2015. Il titolo al rientro in contrattazione fa un tonfo del 20,67%.

Frattanto, la società ha precisato ieri che l’impegno assunto dalle finanziarie britanniche IS Finance e MC Holding a sottoscrivere, anche per conto terzi, l’aumento di capitale per un importo di 1,3 milioni di euro “è da considerarsi incondizionato ed irrevocabile”.