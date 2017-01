Borgosesia, stipulato l’atto di scissione di Bravo

(Teleborsa) – E’ stato stipulato l’atto di scissione parziale del patrimonio di Bravo S.p.A. a favore di Nova Edil S.r.l, società quest’ultima integralmente controllata da Borgosesia Spa in liquidazione.

Lo stesso diverrà efficace con l’iscrizione nel competente registro imprese ed in dipendenza di ciò, a fronte dell’annullamento di 38.117 azioni detenute nella scissa, a favore della società beneficiaria verranno trasferite le componenti patrimoniali, essenzialmente di natura immobiliare, indicate nel documento già posto a disposizione del mercato in data 29 dicembre 2016.