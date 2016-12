Borgosesia, avviata trattaitva per cessione Borgosesia Gestioni SGR

(Teleborsa) – CDR Advance capital S.p.A. ha avviato una trattativa volta all’acquisto da Borgosesia S.p.A. in liquidazione dell’intero capitale sociale da questa detenuto in Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. in liquidazione.

L’operazione, i cui termini sono in fase di definizione, dovrebbe ragionevolmente concludersi entro il primo semestre del prossimo esercizio – previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della Banca d’Italia – e verso un corrispettivo rispecchiante il patrimonio netto della target, ad oggi stimato in 1,4 €/mln.

In dipendenza di ciò ed al fine anche di recepire gli effetti portati dalle decisioni oggi assunte dal Collegio dei Liquidatori di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (meglio descritte in un apposito comunicato stampa da questa diffuso) il patto parasociale sottoscritto il 14 giugno 2016 tra CdR Replay Srl, società controllata da CdR Advance Capital S.p.A, da un lato, ed i signori Bini Gabriele, Bini Giannetto, Bini Gianna, Bini Cristina e Zucchi Vera, dall’altro è stato oggetto di talune modifiche che saranno pubblicate nei termini di legge e regolamentari.