Bollette telefoniche, AgCom proroga agevolazioni per popolazioni colpite dal terremoto

(Teleborsa) – Estensione dei termini per la presentazione delle domande di richiesta e nove nuovi comuni inseriti tra i beneficiari delle agevolazioni per la telefonia fissa e mobile decise dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lo scorso luglio. Sono le misure adottate dall’AgCom, in linea con la proroga dello stato di emergenza per le popolazioni colpite dai terremoti del 2016. L’Autorità ha dunque stabilito di aggiungere tra i beneficiari delle agevolazioni anche i residenti dei comuni di Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ) Pizzoli (AQ) Farindola (PE) Castelcastagna(TE), Colledara (TE) Isola del Gran Sasso(TE), Pietracamela (TE), Fano Adriano(TE), disponendo per questi comuni e per tutti gli altri indicati nel decreto legge 189/2016, l’estensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Gli utenti potranno dunque presentare al proprio operatore domanda di agevolazione, secondo le modalità previste dalla delibera AgCom.

Tra le agevolazioni introdotte dalla delibera:

– per utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa la cui abitazione o sede è agibile, AgCom ha disposto la rateizzazione dei pagamenti sospesi per i mesi di effettiva utilizzazione del servizio e lo storno delle fatture sospese per i mesi di mancata utilizzazione;

– per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa, che hanno ancora abitazione o sede in condizioni di inagibilità, l’Autorità ha previsto lo storno delle fatture sospese per tutti i mesi in cui non hanno usufruito del servizio e la possibilità gratuita di recesso dal servizio o di trasloco della linea;

– per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete mobile, che hanno l’abitazione e sede inagibile, si prevede lo sconto, per sei mesi, del 50% della spesa sostenuta e l’erogazione di un bonus mensile di 1GB per il servizio dati. I titolari di imprese possono, a prescindere dall’agibilità della sede, avvalersi, a scelta, di uno sconto del 50% sui servizi di rete fissa o mobile.

In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza e tenuto conto delle richieste formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità ha ritenuto opportuno tutelare ulteriormente le popolazioni colpite dagli eventi sismici, posticipando al termine dello stato di emergenza – dunque non prima del 28 febbraio 2018 – la riscossione dei pagamenti relativi alle fatture già sospese.